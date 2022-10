Motorcross, karten en schieten in het nauw in Berghem, bestuur is het zat

De Stichting Nieuw Zevenbergen is het na veertien jaar strijd meer dan zat. Nog steeds wil de gemeente Oss niet meewerken aan een nieuwe milieuvergunning en vernieuwd bestemmingsplan voor het motorcrosscircuit, de kartbaan en de schietbunker in Berghem. Volgens de stichting is dit is keihard nodig om de boel rendabel te houden. Het bestuur zegt daarom op te stappen, waardoor de activiteiten dreigen te verdwijnen. Alleen een snelle oplossing kan de zaak nog redden.

Sportpark Nieuw Zevenbergen, vlakbij knooppunt Paalgraven, is een van de weinige terreinen in Brabant waar lawaaisport nog is toegestaan. Maar de kans is groot dat ook dit motorpark verdwijnt. De Stichting Nieuw Zevenbergen(SNZ) heeft al jaren plannen om het sportpark te herontwikkelen en te professionaliseren, maar de gemeente Oss werkt volgens hen niet mee. Ze zijn dat spuugzat.

"Komende vrijdag hebben we eindelijk weer een gesprek met de gemeente Oss", zegt Johan Becker, voorzitter van SNZ. "Maar als ze dan niet met een oplossing komen, stappen we als bestuur op en heffen we ook de stichting op. In principe hebben wij dat al besloten, maar dan wordt het definitief. Dan is er een groot probleem, want de vergunningen van onze gebruikers staan op naam van de stichting. Maar we blijven niet aan een dood paard trekken."

Het probleem is dat het sportpark in Berghem nog steeds op een oude vergunning uit 1993 draait. Oss liet in 2008 bij de Raad van State een herziening van tafel vegen en daarna kwam er niets meer van de grond. "Het ambtelijk apparaat ziet steeds nieuwe beren op de weg", zegt Becker over de reden. "Of ze verzinnen ze wel. Toezeggingen worden gedaan, maar niet nagekomen."