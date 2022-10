Efteling-attractie Droomvlucht maanden dicht vanwege groot onderhoud

Liefhebbers van de Efteling-attractie Droomvlucht moeten maanden geduld hebben voordat ze zich weer kunnen onderdompelen in de sprookjesachtige wereld van deze darkride. De attractie gaat tot 4 maart 2023 dicht, zodat er groot onderhoud kan plaatsvinden.

"De eerste bouwhekken zetten we al deze maandag, maar de attractie sluit pas volgende week maandag 31 oktober”, vertelt projectcoördinator Stefan van der Putten. “Het onderhoud zal ruim zes miljoen euro kosten. Het gaat vooral om technisch onderhoud, dat veelal onzichtbaar is voor de meeste gasten. Natuurlijk pakken we ook defecte onderdelen van de show zelf aan. Zo gaan we onder meer de vijverbak in het Zompenwoud repareren, zodat het daar straks weer kan regenen."

Flink schoonmaken en schilderen

Er wordt begonnen met het bouwkundig onderhoud aan het dak van Droomvlucht. Daarna volgen de werkzaamheden binnen. "We vernieuwen de plafonddoeken in Feestzaal, de Opstaphal en het Kastelenrijk en nemen ook de wanddoeken in het Kastelenrijk mee en een stukje wanddoek in de Hemelburchten-scène. Als er dan toch grote steigers in de attractie staan, voeren we waar nodig ook diverse herstelwerkzaamheden uit. Zo is een aantal constructies in het Kastelenrijk aan een opknapbeurt toe, wordt er flink schoongemaakt en natuurlijk geschilderd", somt Stefan op.

Verder wordt tijdens dit onderhoud elke lamp in de attractie vervangen door ledverlichting. De al aanwezige oudere ledlampen worden ook vervangen. "Led heeft een ander kleurbereik", weet Stefan. "Daarom zijn er voorafgaand aan het onderhoud foto’s gemaakt, zodat we straks weer kunnen zorgen voor de juiste kleurbeleving. Verder vindt er ook nog wat normaal onderhoud plaats aan bijvoorbeeld het noodstroomaggregaat en de opstapbanden. Ook vervangen we heel wat onderdelen in verdeel- en besturingskasten en optimaliseren we het binnenklimaat in de opstaphal.”

Slijtage baan

Na bijna dertig jaar heeft de 425 meter lange baan waaraan de 28 Droomvluchtgondels hangen logischerwijs wat slijtage opgelopen. Toch is het volgens Stefan niet nodig om de baan helemaal te vervangen. "Wat we wel gaan doen, is misschien nog wel lastiger. Bovenin de baan vervangen we handmatig 260 stalen tussenstukken, die zich tussen de ‘ruggengraat’ en ‘looppijpen’ van de baan bevinden. Een tijdrovende klus, maar wel eentje die ervoor zorgt dat gasten weer jarenlang kunnen genieten van de attractie.”