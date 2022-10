9 budgetvriendelijke uitjes voor een vrolijke herfstvakantie

De herfstvakantie is begonnen. Waar het weer vandaag nog wat aan de sombere kant is, lijkt het de rest van de week wel lente! Heerlijk om deze vakantie lekker de deur uit te gaan dus. Ook in deze dure tijd is er van alles te beleven in onze provincie. Omroep Brabant tipt de leukste herfstuitjes voor een klein bedrag.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Pompoendagen

Wie aan de herfst denkt, denkt waarschijnlijk aan pompoenen. De museumtuin van het museum Klok en Peel in Asten ligt bezaaid met duizenden pompoenen. Van 23 tot en met 30 oktober organiseren zij allerlei workshops met deze typische herfstgroente. Je kunt hier je eigen pompoen uithollen en natuurlijk proeven van verschillende pompoengerechten. Toegang tot het museum – en daarmee ook tot de pompoentuin – bedraagt €10,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen.

Het Kabouterpad

Laat je niet foppen door de warme temperaturen; de herfst is toch echt aangebroken en dat kun je het beste zien in het bos. Een herfstwandeling wordt nog leuker met het Kabouterpad in het Mastbos in Breda. Jong en oud kan hier op zoek gaan naar sporen van kabouters. Wie weet vind jij kleine voetafdrukjes in het zand of een kabouterdrolletje hier en daar. En met een beetje geluk loop je de kabouters zelf tegen het lijf. Er staan namelijk verschillende beelden verspreid over het pad met opdrachten voor kinderen. Het Kabouterpad is gratis toegankelijk. Op Spinnenontdekkingstocht in de Peel

Nog zo’n herfstklassieker: spinnen. Eng? Niet als het aan de Peel ligt. De boswachters leren je juist hoe interessant en nuttig deze dieren zijn. Ga mee op spannende spinnentocht en ontdek hoe de spinnen leven, waar ze wonen en wie weet durf jij ze ook wel over je hand te laten lopen. De spinnentocht is op 25 en 27 oktober en kost €6,- per volwassene en €4,- per kind.

Leren over kleren

Kun je kleuren ruiken? Proeven? Of zelfs horen? Bij het Textielmuseum in Tilburg kan dat wel! In de expositie ‘Kleurstof’ ontdek je alles over hoe jouw kleren hun kleur hebben gekregen. Hoe wordt textiel geverfd en hoe deden ze dat eigenlijk vroeger? Tot en met 13 november kun je de tentoonstelling bewonderen en verschillende gratis kleurrijke workshops volgen. De entree tot het textielmuseum is gratis voor kinderen tot 12 jaar, kost €4,- voor kinderen tot 18 jaar en €12,50 voor volwassenen. Op kamelensafari

Je hoeft deze vakantie het vliegtuig niet te pakken om kamelen te zien; bij de kamelenboerderij in Berlicum kan jong en oud op kamelensafari. Tijdens de vakantiesafari krijg je eerst een rondleiding over het bedrijf en kun je helpen bij het voeren van de kamelen. Ook kun je een ritje maken op de rug van de kameel. Je verwacht het misschien niet, maar kamelen geven ook heerlijke melk. De boerderij in Berlicum is de enige kamelenmelkerij van Europa en ze laten je graag kennismaken met het lekkers. Dit is je kans om de kamelenmelk te proeven en zelfs kamelenmelk wafels te bakken. De kamelensafari kost €12,- euro.

Eindelijk weer de wei in! (Foto: René van Hoof)

De Koning komt Slapen

Kasteel Heeswijk krijgt hoog bezoek: de Zonnekoning komt daar logeren. 350 jaar geleden bezocht Lodewijk de 14de dit kasteel. Doe de speurtocht en ontdek van alles over de Zonnekoning. Leer kloklezen met behulp van de zon en knutsel je eigen zonnewijzer. De toegang tot het museum en de activiteiten bedragen €9,50. Kasteel Helmond

We blijven nog even bij ontdekkingsreizen door de prachtige kastelen. Ook het 700 jaar oude kasteel Helmond kun je deze herfst van binnen bekijken. Je kunt zelf gaan speuren door de kelders van het kasteel, of meegaan met een georganiseerde rondleiding om meer te leren over alle oude verhalen, zoals de kasteelbrand in 1549.

Kinderen in Museum Helmond (foto: archief).