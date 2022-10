Op zoek naar je opa tussen 4400 Brabanders die Van Tienen heten

Yudha (43) uit Indonesië is op zoek naar zijn Nederlandse opa en hij denkt dat die zich in Brabant bevindt. Journalist en hobbygenealoog Maureen Welscher helpt met het opsporen van de verwante familie. Dat blijkt moeilijker dan verwacht, want in Brabant zijn ruim 4400 mensen met de achternaam Van Tienen.

Zijn opa kwam naar Indonesië tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. Hij verwekte daar een kind bij een Indonesische vrouw. Toen de oorlog voorbij was en Indonesië onafhankelijk werd, werden de militairen gedwongen om weer terug naar Nederland te vertrekken.

Op deze manier lieten duizenden Nederlandse militairen zwangere vrouwen of jonge kinderen achter in Indonesië. Net als Yudha zijn veel Indisch-Nederlandse kinderen en kleinkinderen nog steeds op zoek naar hun familie.

DNA-test

Dus benaderde Yudha vanuit Indonesië Maureen Welscher. Als hobbygenealoog onderzoekt zij namelijk stambomen en verwantschappen. Maureen kwam in contact met een familie waarvan de (overleden) vader veel overeenkomsten vertoonde. “Hij was op het juiste moment in Indonesië, precies op de plek waar Yudha’s moeder woonde”, vertelt ze.

Ze plaatste een oproepje om te vragen of iemand binnenkort naar Indonesië gaat en of diegene een DNA-kit mee wil nemen. Daar liep het spoor dood: uit de DNA-test bleek dat deze man geen familie van Yudha is.

Nieuw spoor

Uit de test kwam wel een nieuwe aanwijzing, die de familie naar Brabant brengt. De naam Van Tienen kwam uit de test als eerstegraads familielid. “Eerstegraads is een vader of een opa, terwijl tweedegraads een neef of oom moet zijn”, legt Maureen uit. “Deze meneer van Tienen staat dus heel dicht bij Yudha.”

Dankzij MyHeritage, een online platform dat helpt bij het maken van je eigen stamboom, ontdekten Maureen en Yudha dat deze Van Tienen zich waarschijnlijk in Brabant bevindt.

Flinke zoektocht

Vol enthousiasme ging ze op zoek naar de juiste man, maar stuitte op een hindernis: er wonen namelijk ruim 4400 Van Tienens in Brabant. “Ik heb er al een aantal gebeld, maar nog zonder succes.”

Maureen heeft wel vaker geholpen bij dit soort zoektochten: “Ik ken mensen die op zoek zijn gegaan naar broers of vaders en sommigen hebben ook echt iemand kunnen vinden.”

Gouden tip

Vaak gebeurt dat via oproepjes. “Weinig mensen weten namelijk dat zij familie hebben in Indonesië. Over de verwekte kinderen werd namelijk niet echt gepraat.”, vertelt Maureen.

“Veel mensen weten het vaak wel als hun familielid tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog militair was. Mijn hoop is dat iemand dit leest en denkt: ik ken een Van Tienen die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Bandung in Indonesië was. Dan is de kans wel heel groot dat dat de juiste Van Tienen is”, zegt Maureen. "Zo komen we weer een stapje verder.”