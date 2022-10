Bekijk de zonsverduistering, maar doe wel voorzichtig!

Hoewel het bewolkt is, is sinds elf uur dinsdagochtend - tot één uur 's middags - een zonsverduistering te zien. Ongeveer een kwart van de zon wordt verduisterd, alsof er een hapje uit de zon is genomen. Om een zonsverduistering te bekijken is het belangrijk om een speciale eclipsbril op te zetten. Een gewone zonnebril is niet genoeg en rechtstreeks in de zon kijken is slecht voor de ogen.

Liam Toll & Peter de Bekker Geschreven door

Als je te lang rechtstreeks in de zon kijkt, loop je het risico blind te raken. Daarom is het belangrijk om een speciale bril te dragen om de eclips te zien. Verder kun je ook de zonsverduistering projecteren op een stuk karton bijvoorbeeld. Door een verrekijker op de zon te richten, kun je de zon op een stuk papier projecteren en via dat papier de eclips bekijken.

"Het kan zomaar dat de bewolking roet in het eten gooit."

Diana Woei van Weerplaza vertelde dinsdagochtend vroeg in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant dat de omstandigheden niet ideaal zijn om de zonsverduistering te zien. Ze zag rond kwart voor acht namelijk wolken onze kant opkomen. "Het zou dus zomaar kunnen zijn dat de bewolking roet in het eten gooit." Maar de bewolking is niet geheel gesloten. "Af en toe ontstaan er wat gaten in, en het hele proces duurt van elf uur 's ochtends tot een uur 's middags. Dus er zal ongetwijfeld wel een gaatje zijn voor de zon."

"Na deze zonsverduistering moeten we wachten tot zeker 2025."

Volgens Diana's collega Raymond Klaassen is het zeer uitzonderlijk dat we in Nederland een zonsverduistering kunnen zien. "Dit is de eerste van het jaar en ook meteen de laatste. Hierna moeten we tot zeker 2025 wachten." Heb je een mooie foto gemaakt van de eclips? Stuur deze dan naar [email protected] LEES OOK: Zonsverduistering is altijd weer bijzonder voor de sterrenwacht

Verschillende mensen namen de moeite om bij sterrenwacht Halley de zonsverduistering te bekijken (foto: Jos Verkuijlen).

Foto: Mike van Heumen