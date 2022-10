De mooiste foto's van de zonsverduistering, ondanks de bewolking

Hoewel het bewolkt was, was van elf uur dinsdagochtend tot één uur 's middags een zonsverduistering te zien. Ongeveer een kwart van de zon werd verduisterd, alsof er een hapje uit de zon was genomen. Diverse mensen namen de moeite de zonsverduistering te bekijken en er foto's van te nemen.

Liam Toll & Peter de Bekker Geschreven door

Om zo'n zonsverduistering te bekijken, is het belangrijk om een speciale eclipsbril op te zetten. Een gewone zonnebril is niet genoeg tegen de straling en rechtstreeks in de zon kijken is slecht voor de ogen. Als je te lang rechtstreeks in de zon kijkt, loop je het risico blind te raken. Veel mensen hielden hier rekening mee.

"Na deze zonsverduistering moeten we wachten tot zeker 2025."

Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza is het zeer uitzonderlijk dat we in Nederland een zonsverduistering kunnen zien. "Dit was de eerste van het jaar en ook meteen de laatste. Hierna moeten we tot zeker 2025 wachten."

Zit de maan of de wolk voor de zon? (foto:Sies van der Puijm)

Francy Steenveld vereeuwigde het hapje uit de zon.

Achter de wolken schijnt de gedeeltelijke zonsverduistering (foto:Dini Reijnen)

Gedeeltelijke zonsverduistering boven Breda (foto: Letitia de Kruif).

De zonsverduistering, bekeken bij sterrenwacht Halley in Uden (foto: Jos Verkuijlen).

Een hapje uit de zon (foto: Maurice Schuurmans)

Beeld van de gedeeltelijke zonsverduistering vanuit Tilburg (foto: Carla).

In Tilburg zag Margreet van Vianen de zon gedeeltelijk verdwijnen.

Verschillende mensen namen de moeite om bij sterrenwacht Halley de zonsverduistering te bekijken (foto: Jos Verkuijlen).

Tussen de wolken door piept er dan toch tussen (foto: Arlena Peaper)