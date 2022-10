Deze mannen gingen er met een bestelbus vol gereedschap vandoor

Een bedrijf aan de Hastelweg in Eindhoven was in de vroege ochtend van 15 augustus het doelwit professionele inbrekers. Op beelden van Bureau Brabant is te zien dat het geen 'groentjes' waren, maar geroutineerde inbrekers. De politie is op zoek naar deze mannen en het gereedschap dat zij hebben gestolen.

Op de camerabeelden is te zien dat het duo de inbraak goed had voorbereid. Zo rond halfvier liepen ze richting het bedrijf en kwamen via een raam naar binnen. In het bedrijf richtten ze hun aandacht op een geparkeerde bestelbus. Om beurten stapten de mannen in de bus, vermoedelijk waren ze op zoek naar de sleutel van de bus. Die werd uiteindelijk gevonden. Vervolgens werd de bus gestart en naar een andere ruimte gereden. In die ruimte sloegen beide mannen hun slag. Volgens de politie hebben twee inbrekers in twee uur tijd de bus volgeladen met gereedschap. Van schuurmachines tot en met gereedschapksoffers. Vervolgens gingen de mannen er met de volle bus vandoor. Wat de mannen niet wisten is dat onder de bus een volgsysteem zat. De politie vond de volgende ochtend de bus terug op landgoed Eikenburg in Eindhoven. Alle gereedschap was toen al uit de bus.