Gehaaide dieven gaan er met scooter vandoor: dit zijn ze

Twee vriendinnen die in Cuijk hun scooter voor een gebouw parkeerden, zullen bij terugkomst raar hebben opgekeken. De scooter was in geen velden of wegen meer te bekennen. Bureau Brabant toont beelden van de dieven.

Wat de vriendinnen niet wisten toen zij hun scooter parkeerden, was dat zijn in de gaten werden gehouden. Aan de overkant van de straat liepen een man en een vrouw die het op de scooter hadden gemunt. De man en de vrouwen wachtten totdat ze er zeker van zijn dat de vriendinnen niet meer terugkomen. De man, in trainingspak en een petje op, loopt nonchalant naar de scooter om te kijken of de kust vrij is. Kort daarna komt hij terug en forceert met speciaal gereedschap razendsnel het slot. Daarna gaan de man en vrouw er met de scooter vandoor.