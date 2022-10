Wouter bedenkt de ruzies tussen Donald Duck en buurman Bolderbast

De Nederlandse Donald Duck bestaat vandaag precies zeventig jaar. Al bijna vier generaties lezers volgen de avonturen van 's werelds beroemdste eend en zijn Duckstadsgenoten in het blad. Veel van hun avonturen ontstaan in het brein van Wouter Goudswaard uit Bergen op Zoom.

Wouter (31) doet het werk al een jaar of drie. Hij komt op verschillende manieren aan ideeën voor nieuwe verhalen. "Soms bedenk ik zelf iets, soms krijg ik het van de redactie te horen. Maar er zijn ook nog steeds lezers die brieven sturen waar we ideeën uit kunnen halen." Het 'brein van Duckstad' zit momenteel op de bank in Bergen op Zoom te werken aan een nieuw verhaal. "Ik ga iets doen met buren. Daarbij schrijf ik eerst op wat daar allemaal bij past", legt hij uit. "Zo kan het bijvoorbeeld gaan over pakketjes aannemen voor je buurman, op de koffie gaan en ga zo maar door. Alles kan."

De karakters hebben inmiddels een lange geschiedenis en een duidelijke eigen persoonlijkheid. Daar moet je volgens Wouter wel goed bij stilstaan als je werkt aan een nieuw verhaal. "Donald heeft vaak ruzie met buurman Bolderbast, dus helemaal vredig zal het verhaal waarschijnlijk niet verlopen."