112-nieuws: dronken vrachtwagenchauffeur aangehouden • scooter uitgebrand

00.09

Een dronken vrachtwagenchauffeur is maandagavond met zijn vrachtwagen in de berm beland aan de Enderakkers (N613) in Bergeijk. Hierbij reed de man enkele verkeersborden omver. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen een stapel bomen. De man is meegenomen naar het politiebureau. De vrachtwagen is door een takelbedrijf uit de berm gesleept.