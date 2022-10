112-nieuws: pakketbezorger mist bocht • bushokjes vernield in Uden

20.10

De hulpdiensten kwamen dinsdagavond massaal in actie na een melding dat er aan de Dommeldalseweg in Geldrop iemand in het water was beland. Naast het water was namelijk een scootmobiel gevonden. Na onderzoek bleek dat er niemand in het water terecht was gekomen. De scootmobiel is vermoedelijk gestolen.