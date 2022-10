Vrouw gewond na schietpartij, arrestatieteam valt huis binnen

In een huis aan het Crusaethof in Valkenswaard is dinsdagochtend een vrouw neergeschoten. Een arrestatieteam werd opgetrommeld om de schutter op te pakken, maar die was er al vandoor.

Het slachtoffer zou lichtgewond zijn. Er werd een ambulance opgeroepen en de vrouw is daarmee naar een ziekenhuis gebracht. Arrestatieteam

Rond halfvijf dinsdagochtend kwam de melding dat er geschoten zou zijn binnen bij de politie. Het Crusaethof werd daarop afgesloten en een arrestatieteam werd ingezet. "De politie had de omgeving ruim afgesloten", laat een 112-correspondent weten. "Agenten en ambulancemedewerkers zijn lang bezig geweest bij een hoekhuis, maar vielen binnen bij het huis daarnaast. Maar daar werd geen verdachte aangetroffen." De politie hoort getuigen.

Aan het Crusaethof in Valkenswaard werd niemand aangehouden (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen na de melding van het schot in het huis in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).