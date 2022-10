Bestelbus botst op tankauto en vliegt in brand, A16 deels afgesloten

1/2 Bestelbus botst op tankauto en vliegt in brand

Een bestelbus is dinsdagochtend op de afrit van de A16 bij Moerdijk achter op een tankwagen gereden. Door de klap vloog de bestelbus in brand.

Het ongeluk gebeurde iets na tien uur. De hulpdiensten zijn volop aanwezig. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder van de bestelbus eraan toe is.

Door het ongeluk is de A16 dicht vanaf knooppunt Zonzeel richting Rotterdam. Verkeer wordt omgeleid via de A58, A27 en A15. Volgens de ANWB moet je zeker rekening houden met meer dan een uur vertraging.