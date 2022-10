Trainer Sven Swinnen weg bij Helmond Sport

Sven Swinnen is niet langer trainer van Helmond Sport. Het bestuur van de voetbalclub, die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, heeft het contract met de coach dinsdag met onmiddellijke ingang beëindigd.

Aanleiding voor dit besluit zijn de teleurstellende resultaten. Helmond Sport, dat met ambitie begon aan dit voetbalseizoen, bezet ondanks de komst van spelers zoals Tom Beugelsdijk, Elmo Lieftink, Peter van Ooijen en Bram van Vlerken de voorlaatste plaats met slechts negen punten uit twaalf wedstrijden. Helmond Sport houdt op dit moment alleen Jong FC Utrecht onder zich.

Zoeken vervanger

Spelers en staf zijn dinsdagochtend door de clubleiding geïnformeerd over het besluit niet verder te gaan met Swinnen. De komende weken gaat de club in alle rust op zoek naar een vervanger. Tot die tijd zal assistent-trainer Tim Bakens op ad interimbasis de honneurs waarnemen.

Swinnen was sinds februari hoofdtrainer van Helmond Sport. In het seizoen 2020-2021 was hij al bij de club betrokken als begeleider van de door partnerclub KV Mechelen in Helmond gestalde spelers.