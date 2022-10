Huub heeft steeds meer moeite om zijn fotozaak overeind te houden

De 76-jarige Huub Spierings heeft al vijftig jaar een fotozaak in Bergeijk, maar het kost hem steeds meer moeite om zijn winkel Fotohuub overeind te houden. Pasfoto's, filmrolletjes en camera-apparatuur, hij verkoopt het allemaal, maar er is maar weinig vraag naar.

Valerie van den Broek Geschreven door

Huub probeert zijn hoofd boven water te houden terwijl zijn grote concurrent, de mobiele telefoon, steeds betere camera's krijgt. "De kwaliteit van telefoonfoto's is best aardig, maar er wordt niks meer afgedrukt", zegt hij. Huubs passie voor fotografie begon al vroeg. Eerst het ontwikkelen van film, daarna rolletjes ontwikkelen en afdrukken. "Ik heb filmrolletjes in een soepbord ontwikkeld, later heb ik een tankje gekocht, dat was toch wat makkelijker."

"Ik heb al 10 jaar geen loon gehad uit deze winkel."

Huub kwam vijftig jaar geleden als klant in de winkel om fotografiespullen te kopen voor zijn eigen hobby, maar toen hij de kans kreeg om de winkel over te nemen, greep hij die met beide handen aan. "Het leek mij best leuk, zo'n fotozaak." Huub kon jarenlang prima rondkomen van de winkel. "Ondertussen levert de zaak niks meer op", vertelt hij. Af en toe verkoopt hij een fotoalbum voor de echte fotografiefanaten, maar amper genoeg om de winkel open te houden.

"Ik wil best voor niks werken, maar ik wil er geen geld op toeleggen."