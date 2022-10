Bellen is een hel voor veel stotteraars: ‘Bedrijven gooien de hoorn erop'

Een afspraak maken bij de dokter of even snel een pizza bestellen, het is voor Berry Branten (38) uit Vlijmen altijd maar de vraag of het lukt. Hij stottert en wordt daardoor vaak niet serieus genomen als hij naar bedrijven belt.

“Goede, goede…” Nog voordat Berry goedenavond kan zeggen, wordt de verbinding aan de andere kant van de lijn verbroken. Hij belt dinsdag een aantal bedrijven om te laten zien wat hij iedere dag meemaakt. “Het ergste wat er ooit gebeurde is dat de man van een pizzeria me uitlachte en me na begon te doen. Daarna werd de hoorn erop gegooid”, vertelt hij.

Berry vergelijkt de gesprekken met lopen over een mijnenveld. “Vaak heb je in je hoofd al geformuleerd wat je wil gaan zeggen, maar je weet ook dat je op een bepaald moment blijft vaststeken. Dat voel je pas een seconde van tevoren. Maar de spanning loopt alleen maar op, waardoor het juist misgaat.” Hij heeft inmiddels een dikke laag eelt op zijn ziel, maar dat geldt niet voor iedereen. “Veel stotteraars laten de telefoon links liggen, omdat ze steeds een knauw in hun zelfvertrouwen krijgen. Ze raken in een isolement en maken andere keuzes in hun leven. Ik ken mensen die schoonmaker zijn geworden in plaats van leraar, om maar niet te stotteren.”

