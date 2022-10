Veel minder coronabesmettingen, twijfel of najaarsgolf al voorbij is

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen twee weken fors gedaald. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.623 bevestigde besmettingen. Dat is ruim 22 procent minder dan de week ervoor. Toen waren er 22.954 besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames nam wel toe. Het blijft volgens het RIVM onduidelijk of de najaarsgolf van coronabesmettingen voorbij is. De cijfers omvatten de periode van 12 oktober tot en met 25 oktober. Dat het RIVM twijfelt over het einde van de najaarsgolf, dat komt volgens een woordvoerder door de ontwikkeling van nieuwe subvarianten van het omikronvirus, onder meer de subvariant BQ1. Het RIVM ziet het aandeel van deze variant in Nederland al toenemen, meldt de woordvoerder. "Maar of dat ook betekent dat dit de dominantie variant zal worden is nog afwachten." Besmettingen per gemeente Bij de vijf grote gemeenten zijn in Tilburg de meeste coronabesmettingen geteld. Den Bosch telde relatief de minste besmettingen: Tilburg: 267 besmettingen per 100.000 inwoners

Breda: 230 besmettingen

Helmond: 215 besmettingen

Eindhoven: 202 besmettingen

Den Bosch: 195 besmettingen Gemeenten met de minste besmettingen: Altena: 126 coronabesmettingen per 100.000 inwoners

Zundert: 130 besmettingen

Reusel-De Mierden: 135 besmettingen

Maashorst: 140 besmettingen

Bernheze: 145 besmettingen Klik op jouw gemeente voor het actuele aantal besmettingen: