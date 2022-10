Olie drijft op de Dommel maar Ciel kan nergens terecht met haar melding

De Dommel bij Son is dinsdag vervuild met olie. Het is niet bekend hoe ernstig de natuurschade is. Het oliespoor zou over de volle breedte van de rivier zeker een paar honderd meter zijn, schat Ciel Saris uit Son. Zij probeerde melding te doen van de verontreiniging maar dat bleek niet zo eenvoudig.

Ciel Saris maakte dinsdag voor het zakken van de zon nog een ommetje met haar buurvrouw in Son. Vanuit het Vroonhovenpark stak ze op een smalle voetgangersbrug de Dommel over. "We zagen de olie op het water drijven. We hebben zeker drie kwartier boven op het bruggetje naar beneden staan kijken hoe het vieze rivierwater voorbijdreef. Gelet op de tijd dat het water voorbij stroomde, schat ik dat de verontreiniging zeker een paar honderd meter lang was.”

Verontreiniging

Ciel belde met de politie, die verwees haar door naar Rijkswaterstaat. Ciel belde vervolgens met Rijkswaterstaat, die verwees haar door naar de gemeente. Maar bij de gemeente reageerde niemand op haar telefoontje. “Uiteindelijk zijn we naar het Dommelhuis gelopen om daar een melding te doen.” In het gemeenschapshuis lukte het Ciel en de buurvrouw per computer de verontreiniging te melden bij de gemeente.”

Ciel: “Ik vind het onbegrijpelijk dat niemand bereikbaar is voor zo’n melding. Als er een ongeval gebeurt, bel je 112 en komen de hulpdiensten snel in actie. Nu de Dommel vol met olie stroomt, kun je niemand alarmeren. Terwijl volgens mij er behoorlijk schade wordt aangericht aan de natuur.”

Waterschap

Inmiddels is ook het waterschap De Dommel op de hoogte van de verontreiniging. Die stuurde dinsdagavond nog een gebiedsbeheerder naar de bewuste plek. Volgens de woordvoerder is geconstateerd dat er een 'soort van waas' over het water ligt. Vanwege de duisternis is besloten dat de gebiedsbeheerder woensdagochtend terugkeert voor een nader onderzoek.

Helemaal zeker weten doet ze het niet, maar Ciel wijst naar werkzaamheden bij het Wilhelminakanaal als mogelijk bron. Daar waar de rivier de Dommel onder het kanaal door kruist. “Ze zijn daar met een hoop man en zwaar materieel aan het werk. “Misschien hebben ze iets lek gestoten of zo.”