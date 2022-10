Ruud van Nistelrooij hoopt op wonder in Europa League

Er moet veel gebeuren maar PSV kan zich donderdag al plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League, als de Eindhovenaren een beter resultaat halen dan Bodø/Glimt. Volgens Ruud van Nistelrooij zou het een wonder zijn.

Ondanks de 4-2 nederlaag in Groningen zijn er positieve dingen te zien in Eindhoven. De ziekenboeg stroomt leeg en Europees gezien loopt het nog voorspoedig. Vooral de afname in de blessuregevallen is een fijn gegeven.

Een van de teruggekeerde spelers is Noni Madueke. De aanvaller blikte vooruit naar de wedstrijd van donderdag tegen Arsenal. “Ik kijk er naar uit weer belangrijk te zijn voor het team. Of ik morgen speel? Dat is aan de trainer. Als het aan mij ligt speel ik morgen negentig minuten.”

Een stunt donderdag tegen Arsenal kan er toe leiden dat PSV zich als nummer twee van de poule plaatst voor de volgende ronde in de Europa League. Dan moet Bodø/Glimt niet winnen bij het zwakke FC Zürich. “Dat zou een wonder zijn, normaal gesproken wordt het beslist in Bodø”, zei de oefenmeester woensdagmiddag. “Maar het is bekend dat wij de ambitie hebben om te overwinteren in de Europa League.”

Een voordeel is dat Arsenal al door is in de Europa League. Zij zullen mogelijk met een B-elftal afreizen naar Eindhoven. “Ik verwacht een minder sterke opstelling dan vorige week. Maar in die opstelling zijn ze de gehele campagne al erg sterk.”