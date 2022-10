Vogelgriep in Den Bosch: 'Hou je hond aan de lijn'

In Den Bosch is vogelgriep ontdekt bij verschillende vogels. De gemeente waarschuwt daarom om uit de buurt te blijven van besmette of dode watervogels en ze niet aan te raken.

Vogelgriep is heel besmettelijk en gevaarlijk voor?pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels zoals Canadese ganzen, eenden en meerkoeten. Die worden ziek door het virus in te ademen of door het binnenkrijgen van vogelpoep. Daarna gaan de dieren vrij snel dood.

Besmette vogels zijn te herkennen aan ademhalingsproblemen, oogontstekingen en sloomheid.

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is volgens de gemeente heel klein. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten.

Huisdieren

Honden en katten zijn wel gevoelig voor vogelgriep. Die kunnen bijvoorbeeld koorts krijgen en benauwd worden. Baasjes moeten er daarom voor zorgen dat hun hond niet met dode (water)vogels in contact komt. Ook raadt de gemeente aan om de hond aangelijnd te houden in de buurt van water en om ze niet te laten zwemmen.

Vogelgriep in Brabant

Er heerst sinds kort weer vogelgriep in ons land. Voor pluimveebedrijven en mensen met hobbyvogels geldt een landelijke ophokplicht. Maar vogels die in het wild leven kunnen niet beschermd worden.

Ook op andere plekken in Brabant is de vogelgriep al in het wild aangetroffen. In Breda werden vorige week nog een aantal dode zwanen gevonden. In Etten-Leur en Zundert werden onlangs een paar besmette ganzen gevonden.

