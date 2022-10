Zangeres Floor Jansen heeft borstkanker: 'Een schok'

Floor Jansen heeft borstkanker. Dat maakte de 41-jarige zangeres uit Goirle woensdagmiddag bekend via Instagram. "Het woord kanker is een schok."

De zangeres van Nightwish, die in 2019 meedeed aan het populaire tv-programma Beste Zangers, kreeg het slechte nieuws twee weken geleden. "Alles wat ik voor die diagnose belangrijk vond, veranderde binnen een paar minuten drastisch. Ik wil nu alleen weer gezond zijn en mijn dochter op zien groeien. Ik wil leven."

De tumor werd per toeval ontdekt tijdens een routinecontrole. "Het engste is dat ik het niet voelde. Ik dacht dat ik gezond was. Als ik niet naar die controle was gegaan, was het nog lang niet ontdekt en had het veel verder kunnen groeien."