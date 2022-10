Diesel dreigt te verdwijnen bij lokale pomp door nieuwe Rusland-boycot

De kans is groot dat je bij sommige tankstations in Nederland straks geen diesel meer kunt krijgen. Dat is het gevolg van nieuwe Europese sancties tegen Rusland. "Er ontstaat nu al schaarste, dat zie je aan de dure dieselprijzen aan de pomp", zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA).

