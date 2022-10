Aantal verkeersongevallen stijgt nergens zo snel als in Brabant

Nergens in Nederland steeg het aantal verkeersongelukken in een jaar tijd zo sterk als in Brabant. In 2020 gebeurden er iets meer dan 14.000 ongelukken in onze provincie en dat aantal liep in 2021 op naar 17.000 verkeersongevallen. Dat is een toename van 19 procent, zo berekende de vergelijkingssite Independer op basis van gegevens van de politie en Rijkswaterstaat.

Rochelle Moes Geschreven door