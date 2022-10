Gegevens van oudere bewoners buitgemaakt bij hack zorginstantie Tilburg

De Tilburgse woonzorgorganisatie Het Laar in Tilburg is deze week slachtoffer geworden van een hack. Zo'n negenduizend zorginstanties in Nederland, waaronder Het Laar, maken gebruik van Carenzorgt.nl om digitale medische dossiers en persoonsgegevens te delen. De criminele hackers hebben volgens de politie tienduizenden documenten buitgemaakt.

Ook bij Het Laar in Tilburg zijn documenten met gegevens gestolen. Hoeveel documenten dat zijn, is niet duidelijk. Bewoners hebben een brief gekregen waarin gewaarschuwd wordt extra alert te zijn en bijvoorbeeld niet ongezien op een link in een mail te klikken. Het Laar wilde nog geen reactie geven op de hack.

Een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is inmiddels opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het buitmaken van de gegevens. Hij is vrij snel na de hack aangehouden en werd na verhoor weer vrijgelaten. Wel blijft hij verdachte in de zaak.

De politie onderzoekt of de buitgemaakte gegevens zijn verspreid.

Nedap uit Groenlo, de ontwikkelaar van het programma, heeft aangifte gedaan van de diefstal van de gegevens.