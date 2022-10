Gewelddadige overval door gemaskerde mannen, oudere bewoner gewond

Twee gemaskerde mannen hebben woensdag een gewelddadige overval gepleegd in Helmond. Ze stonden aan de deur bij een huis aan de Lingestraat met een mes. De bewoner is gewond geraakt en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een oudere man.

De overvallers hebben iets buit gemaakt, maar is nog niet duidelijk wat. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek. Zo'n twee uur na de overval heeft de politie twee verdachten aangehouden. De worden naar het politiebureau gebracht.