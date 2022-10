Nepalese kinderen horen weer beter dankzij KNO-arts Arvid van het ETZ

KNO-arts Arvid Kropveld van het ETZ-ziekenhuis in Tilburg heeft al een aantal jaren een hechte band met Nepal. Om de zoveel tijd vliegt hij naar het Aziatische hooggebergte om daar kinderen met gehoorproblemen te helpen. Naast een goede zorg voor de kinderen, probeert hij ze op die manier ook een betere toekomst te geven. Vrijdag vertrekt Kropveld met een team van zeven mensen naar Nepal.

"Een op de vier kinderen in Nepal heeft gehoorproblemen", vertelt Kropveld in Brabant Vandaag. "Onze reis heeft dit keer een tweeledig doel: we gaan mensen opleiden en bijscholen om de gehoorapparaten van de kinderen aan te meten. Daarnaast gaan we de KNO-artsen in Nepal bijscholen over het opereren van oren."

In 2016 hoorde hij van een bevriende tandarts dat er in Nepal veel kinderen met gehoorproblemen zijn. "Ik ben daar gaan kijken. De goede zorg die wij in Nederland hebben, is daar niet vanzelfsprekend. Als je op tijd bij een oorziekte of een oorontsteking bent, voorkom je erger. Het is belangrijk om je oren goed te verzorgen. We willen daarvoor ook begrip kweken in de scholen."