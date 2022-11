Witte chrysanten met Allerheiligen en Allerzielen is uitstervende traditie

Op 1 november is het Allerheiligen en een dag later volgt Allerzielen. De begraafplaatsen zijn dan met zorg aangeharkt, het is er drukker dan normaal en bij de graven staan meer bloemen. Toch is de traditie langzamerhand aan het verdwijnen. Nog steeds verkopen bloemisten aardig wat witte chrysanten, dé plant voor dit christelijke ritueel, maar dat wordt elk jaar steeds minder.

"Vroeger verkocht mijn schoonvader hier op de Haagweg witte chrysanten met wel vijf andere bloemisten ", zegt Renate Rovers van bloemisterij Koolen in Breda. "Nu doe ik het in mijn eentje. De traditie verdwijnt langzaam, want het wordt elk jaar minder. De wat oudere mensen kopen vaak nog een witte bolchrysant, maar de jongere generatie weet al niet eens meer wat Allerheiligen en Allerzielen is."

"Het aantal gelovigen in Nederland wordt minder en dat zie je hierin terug."

Daarom even een korte opfriscursus. Allerheiligen en Allerzielen zijn christelijke feestdagen. Op 1 november viert men op Allerheiligen de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Met Allerzielen, een dag later, worden alle overledenen herdacht. Nabestaanden leggen traditiegetrouw witte chrysanten op het graf van hun dierbaren. Een plant die symbool staat voor geluk, vriendschap, gezondheid en eerlijkheid. Maar de aandacht voor deze bijzondere gedenkdagen wordt dus steeds minder. Dat ziet ook Roel Stapper, directeur van begraafplaats Zuylen in Breda. "Het is nog altijd drukker dan normaal, maar het loopt sterk terug", zo zegt hij. "Dat komt omdat er steeds minder mensen waarde aan het geloof hechten. Het aantal gelovigen van de katholieke kerk in Nederland wordt minder en dat zie je hierin terug."

"Mensen zullen altijd mensen blijven herdenken, maar dan wel zonder witte chrysanten."

"Ik denk dat alleen Allerzielen blijft bestaan", zegt de bloemiste. "Want dat is voor iedereen en mensen zullen altijd andere mensen blijven herdenken. Maar dan wel zonder witte chrysanten, want ze kopen steeds meer andere bloemen en planten." "Ik denk niet dat de traditie helemaal verloren gaat", zegt Stapper over Allerheiligen en Allerzielen. "En dan misschien niet vanuit de christelijke achtergrond, maar omdat mensen er toch aan blijven hechten. Als bezoekers zien en voelen dat er meer aandacht is voor de graven, gaan ze dat zelf ook doen. Er vindt dus wel wat compensatie plaats." Rovers hoopt dit jaar met Allerheiligen en Allerzielen nog altijd tweehonderd potten met chrysanten te verkopen. "Naast witte hebben we andere kleuren. Mensen kiezen nu toch de kleur die het beste bij het graf past. Het is ook echt een mooie plant die wat langer goed blijft, dus je hebt er op een graf ook echt iets aan. Het is jammer dat deze traditie verdwijnt."