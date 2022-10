Pakketten met explosieve stoffen gevonden in woonwijk, straat afgezet

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Explosieve pakketjes gevonden in woonwijk, straat afgezet

In een garagebox op de Nazarethlaan in Eindhoven zijn woensdagavond pakketjes met explosieve stoffen gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat de pakketten op een veilige locatie ontploffen. Aan de bewoners van omliggende huizen is gevraagd op de begane grond te blijven.