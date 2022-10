Doodskoppen en vampiers: zo angstaanjagend was Halloween nog nooit

Het schijnsel van de maan, laagvliegende vleermuizen, doodskoppen, heksen, vampiers en stoere mannen met een bloeddorstige blik. Het zijn angstaanjagende taferelen woensdagavond in de Kerkakkerstraat in Eindhoven. De doorgaans rustige straat is omgetoverd tot een ware hel. Niemand durft de straat op, behalve een paar honderd kinderen en volwassen. 'Snoep of je leven', klinkt het regelmatig. Nou dan weet je het wel: een Halloween-optocht is in aantocht. Het is meedoen of ...

Enkele honderden kinderen en volwassen hadden zich woensdagavond verzameld bij de speeltuin Trudo aan de Schoenerstraat in Eindhoven. Als de duisternis is ingevallen, komt de bonte stoet langzaam in beweging. Een van de kinderen is verkleed als een skelet. Op zijn schouder draagt hij een zeis. "Ik ben het hulpje van de duivel. Het is leuk om mensen bang te maken", zegt het skelet. Zijn zus is verkleed als vampier: "En we mogen lekker lang opblijven."

Foto: Omroep Brabant

Anja van Vooren is een van de organisatoren van de Halloweentocht. "We houden deze tocht speciaal in de herfstvakantie dan kunnen de kleinere kinderen ook meedoen. Ze hoeven morgen toch niet naar school. De tocht is de laatste jaren steeds groter geworden. De kinderen vinden het leuk om zich te verkleden en voor snoep langs de huizen te gaan. Dit jaar doen er negentig kinderen mee. In het eerste jaar waren er vijf huizen versierd, dit jaar al vijftien."

