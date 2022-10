Miljoen van Postcode Loterij verdeeld onder 21 wijkbewoners

Voor 21 Helmonders in de wijk 't Hout is de dag goed begonnen: zij verdelen een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. De inwoners met postcode 5706LM die meespelen met één of meer loten, wonnen bedragen van 27.000 euro tot bijna 220.000 euro.

Ron Vorstermans Geschreven door

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld kwam langs om het nieuws bekend te maken. 'Nu kan ik mijn dochter helpen'

Verrast waren ze zeker. Zo wonnen Hans en Marianne bijna 110.000 euro. "Goedemorgen zeg, wat geweldig. We gaan de komende tien jaar lekker drie keer per jaar op vakantie!" Willem had de grote klapper. Hij speelt mee met acht loten. Dat was goed voor het hoogste uitgedeelde bedrag: 216.216 euro. "Mijn dochter heeft een winkel. Die kan ik nu een beetje helpen", vertelt hij. LEES OOK: Prijzenregen: miljoen van Miljoenenspel valt in Helmond, vier ton Eurojackpot gewonnen in Oss