Nu al veel vuurwerkoverlast: 'Ik durf 's avonds niet naar buiten'

Het is pas over twee maanden nieuwjaar, maar al wekenlang is de ene na de andere vuurwerkknal te horen in de Bossche wijk Maaspoort. Buurtbewoners zijn het meer dan zat. “Van oktober tot maart is het elke dag raak. Ik durf ’s avonds niet naar buiten en mijn hond ligt van angst te bibberen bij de keukendeur”, zegt een bewoner die anoniem wil blijven.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Al weken hebben inwoners van de Maaspoort last van het vuurwerk dat iedere dag in hun wijk wordt afgestoken. “En het is pas oktober”, zegt een man die in de Maaspoort woont. “Toen ik ’s avonds laat beneden tv zat te kijken, hoorde ik extreem veel harde knallen.” Een andere inwoner, die anoniem wil blijven omdat hij bang is voor represailles, schrikt regelmatig wakker van de knallen. “Ik moet vaak vroeg mijn bed uit voor mijn vrijwilligerswerk. Als ik dan wéér wakker word van de harde knallen, lig ik wel te vloeken en tieren in bed.” En ook huisdieren hebben last van de knallen. “Mijn twee honden hebben maandenlang stress. Ze lopen zenuwachtig door het huis en kijken angstig naar buiten”, zegt de man die een paar straten verderop woont. “Mijn honden durven ‘s avonds amper naar buiten als ik ze moet uitlaten.”

“Die nitraten, zoals Cobra’s, zijn levensgevaarlijk.”

Het probleem speelt al jaren en wordt volgens de buurt alleen maar erger. “Al zeker vier jaar veroorzaakt een groep jongeren vuurwerkoverlast. Ik ben bang dat het écht eens goed fout gaat. Of bewoners gaan het heft in eigen handen nemen om dit te stoppen." Ook wordt het vuurwerk steeds zwaarder en illegaler. Het gaat niet om rotjes of siervuurwerk, maar om nitraten. Dat weet een buurman, omdat hij lid is van een schietsportvereniging. “Ik ken het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk heel goed. Dat hoor ik aan de zware klap van het buskruit”, vertelt hij. “Die nitraten zoals Cobra’s, zijn levensgevaarlijk. Als ze die dingen vlak bij ons huis afsteken, staan de koffiekopjes op tafel te rammelen.”

“Bij mijn buurman is een baksteen door het raam gegooid als wraak.”

De bewoners bellen regelmatig de politie om een melding te maken. Zonder resultaat. En de veroorzakers zelf aanspreken, durven veel bewoners niet. “Ik woon vlakbij de Noorderplas, een donker park waar je ’s avonds niet graag komt. Als ik geknal hoor, durf ik niet naar buiten. Ik weet niet wie of wat ik ga aantreffen.” En voor wie dat wel durft, kan het grote gevolgen hebben. “Bij mijn buurman is een baksteen door het raam gegooid, vermoedelijk als wraak. Die avond ervoor had hij een groep jongeren aangesproken die illegaal vuurwerk afstak”, vertelt een andere Bosschenaar.

“We hebben vanaf begin oktober al 93 meldingen van vuurwerkoverlast gehad.”

Afgelopen nieuwjaar opende de wijkraad een meldpunt. Dat wordt vanaf begin deze maand overspoeld met meldingen. “We hebben al 93 meldingen gehad en er komen dagelijks nieuwe bij”, zegt Chris Lampe, voorzitter van de wijkraad. “Het probleem speelt in heel Den Bosch, maar in de Maaspoort is het wel heel erg.” De wijkraad heeft inmiddels overleg gehad met onder meer de wijkagenten, gemeente en jongerenwerkers. “We kunnen het probleem nooit helemaal oplossen. Maar wij gaan in ieder geval stappen ondernemen om de overlast te beperken.” Wat die stappen precies zijn, kan de voorzitter nog niet zeggen. “We willen de veroorzakers in ieder geval laten beseffen wat ze gezinnen en huisdieren aandoen."

Vuurwerkresten op de grond vlakbij de Noorderplas in Maaspoort (foto: Megan Hanegraaf).