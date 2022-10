Grensoverschrijdend gedrag Amphia-topman: vakbond wil onderzoek

Michel van Erp van Nu91, de vakbond voor zorgprofessionals, verbaast zich erover dat er geen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden rond het vertrek van Amphia-topman Olof Suttorp. Suttorp maakte zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar kreeg bij zijn vertrek toch een ontslagvergoeding mee. “In een tijd van achterstanden in salarissen accepteren mensen dit niet.”

Op 12 oktober werd bekend dat Suttorp zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Suttorp uitte meerdere keren ‘gevoelens van genegenheid’ naar een medewerkster. Hierdoor voelde zij zich onveilig.

Na overleg tussen Suttorp en de Raad van Commissarissen, werd besloten dat de topman op zou stappen. Omdat de overeenkomst volgens het ziekenhuis met wederzijds goedvinden is beëindigd, is het ziekenhuis nu verplicht om een ontslagvergoeding uit te keren.

Goed en gedegen onderzoek

De vakbond merkt veel onbegrip bij medewerkers van het Amphia. “Medewerkers zijn boos. Ze snappen niet waarom hij recht had op een vergoeding.”

Van Erp geeft aan dat het ziekenhuis volgens het contract juist heeft gehandeld. “Maar er is geen onderzoek gedaan.” Dat vindt hij kwalijk. “Alleen door middel van een goed en gedegen onafhankelijk onderzoek kun je te weten komen wat er precies aan de hand is”, zegt Van Erp.

'Niet uit te leggen'

Uit zo'n onderzoek had kunnen blijken dat ontslag op staande voet gepaster was geweest. “Als dan blijkt dat er inderdaad grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, kun je iemand gewoon ontslaan zonder zo’n uitkering te betalen.”

Van Erp vindt deze beslissing daarom ook niet uit te leggen. “Er zijn achterstanden in salarissen en daar is geen geld voor”, reageert hij verontwaardigd. “Een directeur die weggaat om deze reden en dan ook nog geld krijgt, is geen goed nieuws voor mensen die zich al niet zo veilig voelen daar.”

De situatie op tafel

De vakbond wil dus dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het handelen van Suttorp. Een woordvoerder van het Amphia ziekenhuis reageert dat de betrokkenen vonden dat de situatie duidelijk was. Omdat de situatie volgens hem ‘op tafel lag’, is besloten dat een onderzoek door externe partijen niet nodig is.

Een van de berokkenen was volgens de woordvoerder ook de medewerkster die slachtoffer was geworden van het gedrag van Suttorp.

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding is bedoeld om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Volgens de woordvoerder zal uit het jaarverslag van het Amphia duidelijk worden hoe hoog de ontslagvergoeding is.

Zij houden hierbij de Wet normering topinkomsens (WNT) aan, waarin staat dat het ziekenhuis wettelijk maximaal één jaarsalaris mag meegeven. Suttorp zou dan maximaal 75.000 euro meekrijgen bij zijn vertrek.