William woont al weken in een spookhuis: 'Ze noemen me de Halloweenman'

William Raes (45) uit Vught woont al weken in zijn eigen spookhuis. Hij leeft tussen de enge clowns, skeletten en spinnenwebben. Voorgaande jaren bouwde hij alleen zijn tuin om tot griezelplek voor de kinderen uit de buurt, maar nu moest ook zijn huis eraan geloven. “Ik hoor kinderen vaak vragen of ze weer naar het huis van de Halloweenman mogen, want zo word ik genoemd in Vught”, zegt William.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Verkleed, met een eng masker en schmink op, doet William de deur van zijn huis open: “Welkom in mijn haunted house The Red Dead West.” Voor het vierde jaar op rij versiert hij zijn huis voor kinderen uit de buurt.

William Raes uit Vught heeft zijn huis omgebouwd tot spookhuis (foto: Megan Hanegraaf).

“Het begon ooit klein met wat versiering in de tuin voor kinderen die langs de deuren gingen, maar elk jaar werd het een beetje gekker”, vertelt hij. Dit jaar heeft William zijn woonkamer, keuken en voor- en achtertuin omgebouwd tot spookhuis. “Ik ben echt fan van Halloween. Ik ga elk jaar naar een pretpark met enge spookhuizen. Maar nu wilden mijn beste vriend en ik er zelf een bouwen.”

“Ik heb al honderden euro’s uitgegeven aan Halloweenspullen.”

William loopt langs de pompoenen, skeletten en doodskisten zijn huis binnen. “Dan komen we nu in de Saloon of the Dead. Oftewel, mijn woonkamer”, zegt hij lachend. Maar daar is niks meer van te zien. Voor zijn muren staan houten wanden met rood behang, spinnen en enge schilderijen.

Williams woonkamer is omgebouwd tot 'saloon of the dead' in het spookhuis (foto: Megan Hanegraaf).

Op de plek van zijn eettafel staat nu een bar vol met bierflesjes en skeletjes van ratten en de kroonluchter aan het platfond hangt vol met spinnenwebben. “Waar mijn fascinatie voor enge dingen en Halloween vandaan komt, weet ik niet. Voor de lol heb ik ooit een paar kleine spulletjes gekocht om mijn huis te versieren", zegt William terwijl hij trots om zich heen kijkt. "Maar dan koop je elk jaar weer iets nieuws en zo groeide mijn verzameling. Ik heb al honderden euro’s uitgegeven aan Halloweenspullen. Die komen nu in ieder geval goed van pas.”

“Het is fantastisch om te zien hoe mijn ideeën nu werkelijkheid worden”

William had dus al veel spullen voor zijn eigen haunted house, maar er was nog veel meer nodig. Zo kocht hij oude stoelen en tafels op Marktplaats, extra rookmachines en nóg meer enge poppen die bewegen en geluid maken. Het ombouwen van zijn huis duurt al zeker vijf weken en dus leeft William al die tijd in een klein hoekje van zijn woonkamer. Die kan hij alleen bereiken via een houten kast, waar de achterkant uit is gezaagd. “Op deze paar vierkante meter heb ik mijn koelkast, een magnetron om maaltijden op te warmen en ik kijk hier tv. Meer kan ik eigenlijk niet”, vertelt William.

"Mijn spookhuis is nóg mooier geworden, dan ik ooit had durven dromen."