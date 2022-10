Marlies kan nooit meer cello spelen, nu danst ze in haar rolstoel

Marlies Muijzers uit Eindhoven speelde 46 jaar cello totdat ze een ziekte kreeg. “Het begon met tintelingen. Binnen een jaar zat ik een rolstoel.” Het professioneel cello spelen was voorbij. Het podium kon ze niet meer op. Ze moest leren haar nieuwe situatie te accepteren. “Je denkt dat je wereld helemaal instort, maar dat is niet gebeurd.”

De 60-jarige muzikante heeft 24 uur per dag pijn, vooral als ze het grote strijkinstrument bespeelt. ”Mijn vingers kunnen de snaren niet meer verdragen. Dan ga ik door het lint.” Hoe anders was haar leven voor de ziekte. Op haar veertiende ontdekte ze de cello. “Het was meteen thuiskomen: wauw, dit is leuk!"

Ze ging aan de slag als sociaal-cultureel werker, maar na tien jaar gooide ze het roer om. Marlies ging naar het conservatorium in Tilburg. “In de veertig was ik. Een moeder op het conservatorium. Dat was een goede keuze. Ik geeft nu twintig jaar les in mijn eigen praktijk in Eindhoven.”

Ook stond ze vaak als professioneel muzikante op het podium. Acht uur op een dag spelen was geen uitzondering. “Zeven dagen per week was ik met de cello bezig.” Totdat het noodlot toesloeg.