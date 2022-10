Fotograaf Evan (13) ziet de natuur het liefste door een telelens

Evan van Wezel (13) bekijkt de natuur het liefst door een gigantische telelens. De afgelopen ochtenden fietste Evan elke dag van Cromvoirt naar Vught om in de DePetrus een koppeltje slechtvalken vast te leggen. En dat doet hij 'met een joekel van een telelens'. En die heeft hij wel nodig, want: "De slechtvalk is de snelste vogel ooit", beschrijft Evan zijn fotografische prooi.

Natuurfotografie is sinds kort de grote passie van Evan. Bij DePetrus in Vught staat donderdagochtend zijn fototoestel gericht op de toren. "Daar zit een koppel slechtvalken. Ze vliegen om beurten weg. Vanochtend moest ik een halfuurtje wachten voordat ik er een zag. Toen het mannetje kwam aanvliegen, kon ik hem meteen vastleggen." Evan fotografeert pas sinds juni. "Mijn vader had nog een camera liggen. Ik ben begonnen met het fotograferen van straaljagers op vliegveld Volkel. Maar ik kon niet elke dag van Cromvoirt naar Volkel rijden om straaljagers vast te leggen. Toen ben ik begonnen met het fotograferen van tuinvogels en dat is steeds verder uitgegroeid. Ik ben ook een aantal keren in de Biesbosch geweest om vogels te spotten. Mijn vader heeft me de kneepjes van het fotograferen bijgebracht. Ik ben ook blij dat ik zijn telelens mag gebruiken", vertelt Evan.

"Ik word blij van het vastleggen van een bijzondere vogel. Het liefst ga ik elke dag op pad."

De natuur heeft het hart van Evan gestolen. "Ik vind het rustgevend. Als ik druk ben met dingen voor school, dan pak ik af en toe mijn camera en fiets de natuur in. Ik kan heel blij worden als ik een bijzondere vogel zie en kan vastleggen. Het liefst zou ik elke dag op pad gaan." De afgelopen periode legde Evan al heel wat bijzondere vogels vast. De meest bijzondere? "De visarend in de Biesbosch. Daar ben ik best wel trots op. We zaten op een boot en de visarend vloog over ons heen. Ik heb hem gelukkig kunnen vastleggen. Een bijzondere ervaring."

"Ik ben jong en kan nog veel leren."

Evan fotografeerde ook de zeldzame ijsvogel. "Dat deed ik vanuit een tent, anders kom je er niet dichtbij." Daarnaast hoopt Evan nog de Nederlandse roofvogels zoals de zeearend, blauwe kiekendief en de torenvalk voor zijn lens te krijgen. De jonge fotograaf beseft dat hij nog een lange weg heeft te gaan. Hij droomt ervan dat één van zijn natuurfoto's in het magazine National Geographic geplaatst wordt. "Maar ik ben pas begonnen met deze hobby. Ik ben jong en kan nog veel leren." Maar als Evan moet kiezen tussen een foto in het spraakmakende magazine of straaljagerpiloot, dan kiest hij toch voor het laatste. De foto's van Evan zijn te zien op Facebook, Instagram en YouTube.