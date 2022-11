Flatbewoners grijpen naast korting op energierekening: 'Hoe kan dat nou?'

In november en december krijgen alle Nederlanders – rijk of arm – een korting van 190 euro op de energierekening. Tenminste, dat was het idee. In de praktijk blijkt dat veel huurders achter het net vissen. Als energie namelijk in de huurprijs zit inbegrepen, kom je niet in aanmerking. “Hoe kan het dat iemand uit de Quote 500 de tegemoetkoming wel krijgt, maar iemand onder de armoedegrens niet?”

Lois Verkooijen Geschreven door

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, heeft het kabinet deze regeling bedacht. Nederlanders krijgen allemaal tweemaal 190 euro, een keer in november en nog eens in december. Hier hoeven mensen niets voor te doen. De energiemaatschappijen storten dit bedrag automatisch op de rekening of verrekenen het met de kosten van de volgende maand. Maar sommige mensen vallen dus toch buiten de boot: denk aan bewoners van flats met blokverwarming of in studentenhuizen waarin meerdere bewoners een aansluiting delen.

"De regeling is bedoeld voor alle Nederlanders, maar niet iedereen krijgt het."

Frank de Bie uit Den Bosch is een van die mensen die te horen kreeg dat de 190 euro tegemoetkoming hem waarschijnlijk door de neus wordt geboord. Hij woont namelijk in een flat waar de energiekosten bij de huurprijs worden overgemaakt. “Deze regeling is bedoeld voor alle Nederlanders”, begint Frank. “Het gekke is alleen: niet iedereen krijgt het.” Het frustreert hem en de andere bewoners van de flat dat er veel onduidelijkheid over is. “We hebben een eigen elektriciteitsmeter, maar geen individueel contact met een elektriciteitsleverancier. Het is onduidelijk of we recht hebben op het geld." Bewoners mailen en bellen met de woningcorporaties, maar die geven geen gehoor of ze geven wisselende antwoorden. Een bewoner kreeg te horen dat ze geen recht hadden op de tegemoetkoming, omdat ze grootverbruiker zijn. “Hoe kan dat nou?", zegt Frank. "We hebben allemaal een klein appartement met slechts één slaapkamer!”

"Dat is krom!"

In de flat waar Frank woont, wonen ook veel senioren die moeten rondkomen van een sociaal minimum en dus onder de armoedegrens wonen. Ze kregen wel steun van de gemeente voor de hogere gasrekening, maar lopen deze tegemoetkoming dus mis, terwijl juist zij de eenmalige bijdrage goed kunnen gebruiken. Ze zijn vooral boos omdat de situatie zo oneerlijk is: “Hoe kan het nou dat iemand uit de Quote 500 wel de tegemoetkoming krijgt, maar deze flatbewoners niet?”, vraagt Frank zich af. “Dat is krom!”

"Ik verwacht dat er snel iets gaan veranderen, dit kan zo echt niet."