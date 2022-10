PSV stunt tegen Arsenal en is door naar knock-outfase Europa League

PSV heeft donderdagavond gestunt in de groepsfase van de Europa League. In eigen huis werd Arsenal met 2-0 verslagen. Door het verlies van Bodø/Glimt in Zürich is het zelfs al verzekerd van de volgende ronde in de Europa League.

Driemaal is scheepsrecht was ook donderdagavond van toepassing in het Philips Stadion. In de eerste helft was het al twee keer feest in het Philips Stadion maar werd ook tot tweemaal toe het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

Maar na 55 minuten spelen was er alsnog een uitbarsting van vreugde in Eindhoven toen Joey Veerman de thuisploeg verdiend op voorsprong zette.

Luuk de Jong

Na een gezapige eerste helft met twee opvallende momenten, de afgekeurde goals van Xavi Simons en Cody Gakpo, begon de tweede helft veel leuker. PSV bracht Luuk de Jong en met de spits in het elftal ging de thuisploeg gelijk beter voetballen. De lange aanvalsleider zette na een slimme actie Veerman in scoringspositie. De middenvelder schoot beheerst de 1-0 binnen.

Dat Luuk de Jong gemist werd bij PSV de afgelopen weken werd niet onder stoelen of banken gestoken. Maar dat hij bij zijn terugkeer gelijk zo belangrijke impact zou hebben, had niemand durven dromen. Want nog geen tien minuten na de openingstreffer viel ook de 2-0. Bij een corner zat doelman Aaron Ramsdale helemaal mis waarna de spits met het hoofd zorgde voor een tweede Eindhovense treffer.

De definitieve beslissing leek nog voor de 70e minuut te vallen toen Gakpo het eindstation was van een goede counter maar voor een derde keer stond een PSV-aanvaller buitenspel bij een doelpunt. Niet veel later was De Jong dichtbij de 3-0 maar zijn kopbal ging nipt voorlangs. Naast De Jong was ook Xavi Simons weer van onschatbare waarde in het aanvalsspel van PSV.