112-nieuws: kraanwagen stilgezet vanwege rook • auto crasht bij Genderen

02.40

Bij een steekpartij in Best is een man omgekomen. Een tweede persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. Nadat de politie in de nacht van donderdag op vrijdag een melding kreeg, vond ze de man zwaargewond op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Medische hulp mocht niet meer baten. Aan de steekpartij ging volgens een woordvoerder van de politie een ruzie of woordenwisseling vooraf in een nabijgelegen cafetaria.

