Helmond Sport veert op en verslaat ADO Den Haag

De trainerswissel bij Helmond Sport heeft meteen effect. Onder leiding van interim-trainer Tim Bakens won de ploeg uit Helmond in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag. FC Den Bosch won met 3-2 van NAC, FC Eindhoven en Jong PSV deelden de punten, 2-2. TOP Oss kwam in Doetinchem tegen De Graafschap niet tot scoren en verloor met 2-0.

Helmond Sport - ADO Den Haag 2-1

Na een roerige week won Helmond Sport eindelijk weer eens een wedstrijd. Al in de vierde minuut kwamen de Helmonders op voorsprong via een doelpunt van Hakon Lorentzen. De ploeg van interim-trainer Tim Bakens ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Tien minuten na rust kwam ADO Den Haag op gelijke hoogte via Denzel Hall. Kort daarna mocht Martijn Kaars een strafschop nemen. Keeper Hugo Wentges stopte de penalty. Vijf minuten later nam Kaars revanche en maakte de winnende treffer voor Helmond Sport.

FC Den Bosch - NAC Breda 3-2

NAC Breda kwam pas laat op gang in de wedstrijd tegen FC Den Bosch. De Bosschenaren begonnen voortvarend aan de wedstrijd. In de tiende minuut was het Faris Hammouti die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette. In de tweede helft liep FC Den Bosch verder uit. Met doelpunten van Danny Verbeek en Joey Konings kwam de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. In de slotfase kwam de Bredase voorhoede eindelijk op stoom. Met doelpunten van Thomas Marijnissen en Jort van der Sande kwam NAC nog aardig dichtbij maar een derde treffer zat er niet in.

FC Eindhoven - Jong PSV 2-2

In het plaatselijk onderonsje zat het venijn in de staart. In de zevende minuut zette Charles-Andreas Brym de ploeg van Rob Penders op een 1-0 voorsprong. In de laatste vijf minuten scoorden achtereenvolgens Johan Bakayoko en Fodé Fofana voor Jong PSV. Lang konden de youngsters van PSV de 1-2 voorsprong niet vasthouden. In de laatste minuut was het Brym die een punt voor FC Eindhoven redde.

De Graafschap - TOP Oss 2-0

Op de Vijverberg in Doetinchem verloor TOP Oss met 2-0 van De Graafschap. Na een kwartier zette Danzell Gravenberch vanaf elf meter de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde nadat een aanvaller van De Graafschap was gevloerd in het strafschopgebied. In blessuretijd van de wedstrijd viel pas de tweede treffer voor de thuisploeg. Hicham Acheffay schoot de thuisploeg in veilige haven.