Vernielde auto staat al maanden in wijk en niemand weet van wie hij is

Een donkergroene Opel Vectra staat al maanden geparkeerd aan de Trombonestraat in Uden. De kentekenplaten zijn eraf, de bumper zit met tape vastgeplakt en er zit een flinke barst in de voorruit. Niemand in de buurt weet van wie de auto is. Maar ze willen hem wel graag kwijt.

Eenzaam staat de zwaar gehavende Opel Vectra in een parkeervak aan de Trombonestraat. Al zo'n vier maanden, weet een overbuurman. "Het is een nutteloze auto die hier al heel lang staat. Ik denk niet dat hij het nog doet en snap niet dat die auto nog niet is weggesleept." Volgens de man is er in al die maanden een keer een poging gedaan om de auto te stelen. "Toen zijn de kentekenplaten verdwenen en is het stuurslot eraf gehaald. Dat heb ik later in de bosjes teruggevonden."

"Iemand moet die auto toch missen?"

Maar de auto zelf bleef dus staan. Volgens een andere buurtbewoner is er al verschillende keren iemand bij de auto komen kijken. "Stadswachten en politie. Het is heel raar. Iemand moet hem toch missen? Ze moeten die auto gewoon op komen halen, het is hier geen autokerkhof!" Eén wijkbewoonster heeft een aanwijzing over de mogelijke eigenaar. Zij sprak ooit met een vrouw die zij net kende. Die vertelde haar dat de auto van haar ex-vriend was. Maar ook daarna is de auto gewoon blijven staan. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, laat weten dat de auto uiterlijk op 5 november weg moet zijn. Anders laat de gemeente hem verwijderen.

"Misschien steken ze dat wrak met oud en nieuw wel in brand."

De buurt is opgelucht dat er eindelijk actie wordt ondernomen. Want de auto staat niet alleen in de weg, er zijn ook zorgen. "Misschien steken ze dat wrak met oud en nieuw wel in brand. Dan weet je niet wat er gebeurt. Ik zal blij zijn als die auto weg is."

