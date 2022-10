Het licht gaat uit bij Kasteel Dussen: 'Best wel sneu voor bruidsparen'

Bij het historische kasteel Dussen, de middeleeuwse toren van Woudrichem en de vele molens in de regio Altena gaat het licht uit. De gemeente Altena wil zo op energiekosten besparen. "De verlichting gaat voortaan 's avonds na negen uur uit", laat een woordvoerder weten. Voor de energiecrisis baadden 's avonds en 's nachts nog zo'n 25 monumenten in een zee van licht.

Kasteel Dussen is een van de monumenten waar licht uitgaat. Kasteelvrouwe Ageeth van Herpen begrijpt dat er energie bespaard moet worden, maar vindt het ook wel een beetje jammer.

"Op het kasteel vinden nogal wat trouwpartijen plaats. Voor de bruidsparen is het best wel sneu als het feest afgelopen is en ze moeten vertrekken bij een verduisterd kasteel. Het sprookje is in één keer donker."

Ook bij openbare gebouwen gaat het licht voortaan vroeg uit en de gemeente legt ook beperkingen op aan kerstverlichting boven een winkelstraat. "Dat is deze winter toegestaan van 15 november tot 15 januari 2023", laat de gemeente weten. "Deze verlichting mag in deze periode ook na negen uur blijven branden." Het is voor het eerst dat de gemeente Altena een periode aangeeft waarin sfeerverlichting mag branden.