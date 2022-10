10 graden frisser vanaf volgende week: 'Zo'n warme herfst hoort niet'

De temperatuur gaat volgende week in stapjes omlaag, in de richting van een normale herfst. Dit weekend halen we nog zomerse temperaturen. "We gaan zowel deze vrijdag als zaterdag op sommige plaatsen 25 graden halen", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdag in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Die hoge temperaturen gaan volgens Wouter gepaard met veel zon, maar ook wat wolkenvelden. "Wat dunne sluierwolken, die af en toe overwaaien. Maar in het weekend blijft het, net zoals deze vrijdag, overal droog."

"Komende week gaat er elke dag een of twee graden van de temperatuur af."