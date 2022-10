Slag om Woensdrecht: nieuwe klassieker moet de jeugd weer laten wielrennen

Brabant krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe wielerklassieker. Op zondag 30 april wordt voor de eerste keer de Slag om Woensdrecht verreden, een eendaagse wedstrijd voor eltites, beloften en junioren. Koersdirecteur wordt Moreno Hofland, de oud-sprinter die eind vorig jaar vanwege gezondheidsredenen moest stoppen met professioneel wielrennen.

Een parcours met een oplopende aankomst waar volgend jaar februari ook het WK veldrijden wordt gehouden. En waar Mathieu van der Poel en Chantal Blaak in 2018 Nederlands nog kampioen werden. En juist dat is belangrijk voor de organisatoren van de Slag om Woensdrecht. Zij willen dat de West-Brabantse jeugd ook in de toekomst weer veelvuldig met wielerwedstrijden in aanraking komt. Zo blijft de interesse aanwezig en de aanwas op peil.

"Je ziet dat door de coronatijd het aantal jonge renners terug is gelopen", zegt de kersverse toernooidirecteur Moreno Hofland.

"Kinderen tussen de veertien en achttien hebben bijna drie jaar het spelletje niet kunnen spelen, want ze konden geen wedstrijden rijden of in ploegen trainen. Dan gaat hun interesse ergens anders heen en haken ze af. Dat moet weer anders en daar helpt deze nieuwe klassieker bij. We willen de komende jaren misschien best groeien, maar dit blijft het belangrijkste."