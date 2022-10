Man betrapt met 46.000 euro in zijn bagage op Eindhoven Airport

Een Poolse man is donderdag aangehouden op Eindhoven Airport met 46.550 euro aan contant geld in zijn bagage. Hij verklaarde dat hij het geld bij zich had om in België een aanbetaling te doen voor een Ferrari en een Mercedes AMG. Hij heeft die auto’s echter niet gekocht. De politie neemt aan dat het om crimineel verdiend geld gaat, zo maakte de marechaussee vrijdag bekend.

Het geld werd gevonden tijdens een controle op het vliegveld. De man zei dat hij al vijftien jaar een eigen bedrijf heeft in Polen. Hij stelde dat hij regelmatig contante bedragen opneemt zodat hij zo min mogelijk op zijn bankrekening heeft staan. "De man kon enkele rekeningen laten zien, maar daarop stonden meer leningen dan eigen geld", stelt de marechaussee. "Zijn jaarrekening was in het Pools. Hij zou Pools geld hebben omgewisseld naar euro’s, maar ook dit kon hij niet aantonen." Na contact met de financiële recherche en de officier van dienst is besloten de man aan te houden. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld.