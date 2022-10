Angst voor clowns rukt op: 'Een film als IT helpt ook niet echt'

Schmink, rode neuzen, pruiken en grote schoenen. Begin je al te zweten? Dan lijd je misschien aan clownangst (of coulrofobie zoals dat officieel heet). Niet handig zo rond Halloween, maar gelukkig valt er iets aan te doen. "Ga het niet uit de weg," zegt Hanneke Niels, GZ-psycholoog bij GGZ Oost Brabant.

Sven de Laet Geschreven door

Hoe komt het dat steeds meer mensen zo panisch zijn voor die vrolijke klunzen? "Om te beginnen spreken we pas van een fobie als de angst je echt belemmert in je dagelijks leven", legt Niels uit. "Dat je door stressverschijnselen in je lijf de straat bijvoorbeeld niet meer op durft in de dagen rond Halloween. Of dat je een buurtfeest vermijdt uit angst daar een clown tegen het lijf te lopen."

"Clowns hebben altijd iets dubbels."

Volgens Niels zit de kern van de angst in de onvoorspelbaarheid bij clowns. "Angsten komen deels voort uit de evolutie. We houden als mensen van nature niet van onvoorspelbaarheid. En clowns hebben toch altijd iets dubbels. Zélfs de vrolijke. Ze kunnen ineens achter je staan, plots een grapje maken. Daarbij is het door de schmink of een masker vaak lastig om een gezichtsuitdrukking te lezen." De angst voor clowns lijkt steeds verder op te rukken. "De afgelopen decennia heeft het een vlucht genomen", ziet ook Niels. "Daar speelt een populaire horrorfilm als IT waarschijnlijk ook een rol in. Je ziet het onderwerp gewoon veel vaker voorbijkomen."

"Angstige ouders krijgen vaak ook angstigere kinderen."