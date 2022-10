Interieurfoto's voor een lagere WOZ-waarde: slechts een handvol klachten

De gemeente Oss en acht andere gemeenten in het oosten van Brabant blijven huizenbezitters om interieurfoto's vragen om zo de WOZ-waarde van huizen nauwkeuriger te kunnen bepalen. Dat bevestigt de gemeente, nadat het beleid in Enschede voor veel commotie zorgde en werd afgeschaft.

Inwoners en politici protesteerden deze week in Enschede, omdat zij zich zorgen maakten over de privacy en wat er met de foto’s zou gebeuren. De kwestie leidde tot Kamervragen en een spoeddebat in de gemeenteraad van Enschede. Hierna schrapte de gemeente de fotoprocedure.

De negen Brabantse gemeenten zijn allemaal aangesloten bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Naast Oss gaat het om Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst en Someren. Bij de Belastingsamenwerking is slechts een handvol klachten binnengekomen, blijkt uit navraag. Mensen bellen vooral omdat ze vragen hebben.

'Privacyzorgen niet nodig'

Met 93.000 inwoners is Oss de grootste gemeente. Volgens een gemeentewoordvoerder zijn zorgen over privacyschending onterecht.

“Foto’s komen in een beveiligde omgeving te staan en die worden na een paar jaar weer verwijderd. Taxateurs die normaal gesproken langskomen, zouden ook foto’s maken. Alleen is dit systeem dus efficiënter”, zegt de voorlichter. Het is niet verplicht om interieurfoto’s aan te leveren.

29.000 vrijstaande huizen

Het systeem werkt als volgt: 29.000 bezitters van vrijstaande huizen in Oost-Brabant werd in september gevraagd foto’s in te sturen om de staat van hun huis te laten zien. In het verleden werd hun WOZ-waarde bepaald, terwijl dat niet altijd duidelijk was.

Soms controleren taxateurs de binnenkant, maar zij kunnen volgens de Belastingsamenwerking onmogelijk alle huizen langsgaan. Door zelf foto’s aan te leveren, is dat vaak ook niet nodig, is de gedachte.

Minder vaak bezwaar

Nard Elfers van de Belastingsamenwerking is een van de bedenkers van dit systeem. Volgens hem zorgen de foto's voor een betere taxatie. Hierdoor hoeven mensen minder vaak bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde, waardoor ze te veel belasting zouden moeten betalen.

De behandeling van bezwaren kost volgens Elfers heel veel uren en dus ook veel geld. “Er zijn zogenaamde No Cure No Pay-bureaus die veel geld verdienen door namens mensen bezwaren in te dienen. Als zij gelijk krijgen, krijgen ze de juridische kosten vergoed en ook dat kost weer geld.” Bij een preciezere WOZ-waarde, is bezwaar maken veel minder vaak nodig, is de gedachte van Elfers.

Voorlopige resultaten

Elfers is tevreden over de voorlopige resultaten van de werkwijze. Van de 29.000 huishoudens leverden er 6300 foto’s. Ongeveer de helft is inmiddels beoordeeld: