Nieuwe nachttrein naar Schiphol stopt in Eindhoven en Den Bosch

Er komt vanaf 16 december iedere vrijdag- op zaterdagnacht een nachttrein tussen Maastricht en Schiphol, en daar profiteert ook Brabant van. De trein doet onder meer Den Bosch en Eindhoven aan, maar stopt ook in Sittard, Roermond, Weert, Utrecht, Amsterdam Arena en Amsterdam Zuid.

De trein van Arriva vertrekt om één uur 's nachts en kom om kwart over drie aan op Schiphol. Om tien over halfzes rijdt de trein via dezelfde route terug, om vervolgens om acht uur 's ochtends in Maastricht aan te komen.

Tarief

Een ticket voor de nachttrein kost tien euro. Het ticket heeft een vaste prijs, ongeacht waar je uitstapt. Het is dus niet mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen omdat de nachttrein onder een ander tarief valt.