Geen 'Hugo-hokken', wel een kerncentrale. Hoe JA21 gestaag stijgt

Naast BBB kruipt JA21 ook flink omhoog in de peilingen. Met de Provinciale Statenverkiezingen in het verschiet, togen de kopstukken van de partij naar het Provinciehuis in Den Bosch. Aangehoord door zo'n 130 Brabantse leden -vol is vol- liep de partij de grootste crises van dit moment af. "We moeten harder met onze vuist op tafel slaan."

De delegatie is stevig. Joost Eerdmans (TK), Annabel Nanninga (EK), Michiel Hoogeveen(EP) en Willem Rutjens (PS) schuiven aan. Iedereen mag meedoen deze avond. Via je telefoon kan je antwoord geven op vragen met de Menti-meter. Zo wordt de kennis van het publiek getest over de onderwerpen die ter sprake komen. Na de schrik, (Nederlanders betalen ruim 2 keer zoveel voor gas als een gemiddeld EU-huishouden) komen de oplossingen: De gaskraan in Groningen weer open en gas en kolen niet in de ban.

Kernenergie

Dat de partij groot voorstander is van een of meerdere nieuwe kerncentrales in Nederland is geen geheim. Deze avond is een mooi moment om te testen of de Brabantse achterban daar net zo over denkt. Die willen die centrale wel, maar toch liever niet in hun eigen achtertuin. "Doe maar in Flevoland", roept een man in het publiek.

Ook de suggestie om de Amercentrale om te bouwen van biomassacentrale naar kleine kerncentrale kan niet meteen op veel steun rekenen. Als we via de Menti-meter leren dat de Amercentrale door de stook van biomassa wel 20 procent meer CO2 is gaan uitstoten, klinkt gemor. Misschien is die kerncentrale toch niet zo'n slecht idee.

Woningtekort

Volgens cijfers van de provincie komt Brabant volgens Willem Rutjens 30.000 woningen tekort. Daar komt jaarlijks een tekort van 13.000 woningen bij. Structurele oplossingen zijn er bijna niet. "In de wijk Brandevoort in Helmond wordt een wijk van de toekomt ontwikkeld", zegt Rutjens. "Een project van 860 miljoen, dat uiteindelijk 500 tijdelijke woningen oplevert. Deze 'hugo-hokken' (naar plannen van woonminister Hugo de Jonge) moeten we helemaal niet willen."