NAC-Supporters misdragen zich weer bij wedstrijd; nu bij FC Den Bosch

NAC Breda is het gedrag van de eigen supporters helemaal beu. Waar het eerder al een keer mis ging tegen Dordrecht, Den Haag en Doetinchem was het vrijdagavond raak in Den Bosch. Een klein groepje supporters sloopte een hek en stormde van de tribune af om supporters van FC Den Bosch aan te vallen.

"Dit is absoluut een schande en NAC-onwaardig", schrijft NAC in een verklaring op hun site. De club kondigt aan dat zij de bewakingsbeelden van in en rondom het stadion gaat opvragen en hard zal optreden tegen de rellende supporters die, notabene op de familietribune, supporters te lijf gingen. "Namens de gehele club en de welwillende NAC-supporters bieden wij u onze excuses aan. Wij veroordelen dit gedrag en zullen de daders keihard aanpakken."

Buiten beeld

De regie bij de wedstrijd, in handen van ESPN, hield de hele rel buiten beeld. "Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor hetgeen zich hier heeft afgespeeld. Een groot deel van de aanwezige NAC-supporters heeft zich gisterenavond al uitgesproken tegen deze nutteloze en schandalige actie", zo luidt het betoog van de Bredase club.

Het is het vierde incident bij de club in ongeveer een jaar tijd. In 2021 werd een eigen speler van NAC, Jarchinio Antonia, in Dordrecht door de eigen supporters bespuugd. Eerder dit jaar schreef een groepje supporters 'Kanker Den Haag' in de toiletten van de club ADO Den Haag. Daarmee werd er gerefereerd aan de oud NAC speler Ralf Seuntjens bij wie twee dagen voor die wedstrijd de ziekte werd vastgesteld.

En in september vielen tijdens de uitwedstrijd tegen de Graafschap in Doetinchem de NAC-supporters hun eigen meegereisde stewards aan. Dat geweld in het uitvak leidde tot veel commotie onder de NAC-aanhang.