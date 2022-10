Warmste 29 oktober ooit, Eindhoven is de hotspot van Brabant

We hebben opnieuw een weerrecord te pakken. Nog nooit eerder was het op 29 oktober zo warm als vandaag. In Eindhoven werd het met 24,6 graden zelfs het warmst.

Het vorige record dateert van 2005, vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza. Toen werd in het zuiden 22,3 graden gemeten. De weergoden deden daar zaterdag dus nog een schepje bovenop, tot grote vreugde van de meeste mensen. De terrassen zaten bomvol en veel mensen liepen in een T-shirt.

Het is de tweede dag op rij dat er een warmterecord wordt verbroken. Vrijdag was al het warmer dan ooit. "Het wordt in oktober wel vaker warm, maar twee dagen achter elkaar tot deze hoogte maakt het wel bijzonder", aldus Knol.

Weerrecords

We hebben dit jaar zes warmterecords en een kouderecord bijgeschreven. Dat zijn volgens de weerkundige geen uitzonderlijke getallen. "In het verleden waren er weleens jaren dat het er veertien waren. Maar dat is dan meestal in de zomer. Het is bijzonder dat het nu eind oktober gebeurt."

De extremen nemen volgens haar dan ook toe, iets wat vroeger minder het geval was. "Het weerbeeld kan een stuk grilliger worden. We zien nu bijvoorbeeld vaker dat het begin oktober heel koel is en eind oktober heel warm."

Zondag kan het in Brabant mogelijk nog 22 graden worden. "Het record voor die dag staat op 22,6, graden, dus dat zou te evenaren zijn. Maar de kans is wel klein want dan moet het met de zonneschijn net samenvallen."